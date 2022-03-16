16 MART ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER TAM LİSTE!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illerde yaşayan vatandaşları uyardı. 16 Mart Çarşamba günü için kuvvetli kar yağışı çığ tehlikesini de beraberinde getiriyor. Buzlanma ve donunda beklendiği bir çok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji'nin duyurusu sonrası 81 ildeki vatandaşlar bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki Bugün okul var mı, tatil mi? Gümüşhane, Giresun, Ordu, Artvin, Batman, Samsun'da okullarda ders işlenecek mi? İşte 16 mart Çarşamba kar tatili olan illerin tam listesi...