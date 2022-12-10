16 büyükelçi, 9 rektör... Atama kararları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o isimler

Atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKANLIKLARA ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Ersoy atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.







REKTÖR ATAMALARI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.

Başkan Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

16 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ALINDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 Büyükelçi merkeze alınırken, 16 yeni büyükelçi atandı.





Merkeze alınan büyükelçiler şu şekilde;

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Aramaz, Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazlı Çorman, Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gökhan Turan, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık, Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş, Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Kavas, Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı, Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri, Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Özügergin, Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burcu ÇEVİK, Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Korhan Karakoç, merkeze alındı.

Yeni atanan büyükelçiler;

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz, Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ömür Budak, Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan, Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gülin Dinç, Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Serra Kaleli, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcısı Görkem Barış Tantekin, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Andlaşmalar Genel Müdürü Engin Yürür, Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İdem Akay, Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hatice Nur Sağman, Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Erdeniz Şen, Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Koç, Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu, Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ak, Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Aslan Alper Yüksel, Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, atandı.



Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.