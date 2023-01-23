Haberler Haber Videoları 150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı

150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı

150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı
23.01.2023 09:37

OTOMATİK OYNAT

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Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İşte kaza noktasından görüntüler...

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Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CIV 261 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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