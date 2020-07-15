15 Temmuz'da müebbet yiyen Harbiyeli'nin annesi Melek Çetinkaya: Ben Fetullah Gülen’e teröristtir diyemiyorum

15.07.2020 17:03

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya çıktığı bir televizyon programında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için methiyeler dizdi. Çetinkaya programda Fethullah Gülen için terörist ifadesini kullanamayacağını söylerken yıllarca FETÖ mensupları ile komşuluk yaptığını belirtti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberinin detayları...

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıklamıştı. Yaklaşık 650 sayfalık gerekçeli kararda, Hava Harp Okulu'na yerleştirilen FETÖ üyelerinin ellerine ateşli silahlar verilerek İstanbul'a yollandıkları, örgüt mensuplarının darbe gecesi şehri kana bulamak istedikleri ve darbeci rütbeli askerlerin emirleri altında örgüt bilinciyle hareket ettikleri ortaya çıkmıştı.



FETÖ-HDP YİNE YAN YANA

Mahkemenin kararı sonrası müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya önce adalet yürüyüşü yaparak daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin FETÖ'cü olmadığını, verilen mahkeme kararının yanlış olduğunu iddia etmişti. Çetinkaya'nın eylemlerine ise HDP'li milletvekillerinin destek vermesi gözlerden kaçmadı.



CANLI YAYINDA FETHULLAH GÜLEN'E ÖVGÜ

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Melek Çetinkaya'nın yaptığı açıklamalarla maskesi yere düştü. Çıktığı televizyonda moderatörün sorusu üzerine konuşan skandal açıklamalarda bulunan Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fetullah Gülen'e terörist diyemeyen Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."



AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

Skandal ifadelerin ardından Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Melek Çetinkaya'nın katıldığı programı sosyal medya hesabından 'FETÖ'cülük nedir? Uygulamalı anlatım' şeklinde paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

ATAKAN IRMAK / SABAH