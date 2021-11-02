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15 Temmuz'da darbecilerin tanklarının yanından geçip giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik

15 Temmuz'da darbecilerin tanklarının yanından geçip giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik
02.11.2021 15:03
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kara lekesi 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evine gitmişti. Halk hainlere karşı dururken Kılıçdaroğlu’nun bu hareketi Türkiye hafızasına kazınmıştı. Hain gecenin üzerinden daha çok geçmeden Kılıçdaroğlu hafızamızı sınayan bir açıklamada bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele verdiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.

Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.

O GÖRÜNTÜLER HALA AKILLARDA
Kılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görüntüler hala hafızalardan silinmiş değil.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

"15 TEMMUZ'DA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı." dedi.

"GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"
Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, bu kez de 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere verdiği desteği yineledi.

"BİRAZ SABRETSİNLER"
CHP Lideri'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAÇTIĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ERDOĞAN VE VATANDAŞLAR DİRENDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişimine karşı basın toplantısı düzenlemişti.

Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ının, Türk milletinin ise kahramanca direnişinin kanıtı oldu. Kayıtlara göre, FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi 22.15'te AHL anayol girişi, İç Hatlar CIP ve VIP çıkışlarına tanklar yerleştirerek havalimanını işgal etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP çıkışındaki iki tank, koruma ekibinin görüşmelerinin ardından 23.23'te çekilırken AHL anayol girişi ve İç Hatlar CIP'de yerleştirilen tanklar yerinde bırakıldı. Darbeciler, AHL'de 23.45'te uçuş trafiğini durdurdu.

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