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15 Temmuz şehidinin babası Tarkan Ecebalın canlı yayında dolu gözlerler yürekleri titretti: Şehit olmak için bekliyorum

15 Temmuz şehidinin babası Tarkan Ecebalın canlı yayında dolu gözlerler yürekleri titretti: Şehit olmak için bekliyorum
15.07.2022 14:14

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FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yaptı. Milli birliğimizi hedef aldı. Ancak Türk Milleti'nin kararlı duruşu sayesinde başarılı olamadı. O gece vatanını korumak isteyen kahramanlardan biri de 15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın.Şehidin babası Tarkan Ecebalın, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Baba Ecebalın canlı yayında gözleri dolarak "Hainler tekrardan canlanıyormuş diye bir haber kanalında izlemiştim. Akıllarından geçirmesinler. Bu millet olduğu sürece bu vatanı bu bayrağı bölemezler." dedi.

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