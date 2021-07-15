15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın'dan duygulandıran sözler: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı. Millete kurşun sıkan kalleşler 251 vatandaşımızı şehit etti. 15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın o gece yaşananları anlattı ve duygulandıran ifadeler kullandı. Ecabalın, "Tolgalar, Ömer Halisdemirler bitmez, gaziler bitmez. Türk milletinin önüne kimse geçemez. Yine aynı şey yaşansa vallahi, billahi yeniden sokaklara çıkarız. Biz vatansız bayraksız duramayız.” dedi. Ecabalın "Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı" ifadelerini kullandı.