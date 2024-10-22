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15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven'in ailesi ve Gazi Tunay Duran, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne sevindi:
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15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven'in ailesi ve Gazi Tunay Duran, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne sevindi: "Ateşi bol olsun"

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:02

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Niyazi Ergüven'in ailesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşadı. Gazi Tunay Duran ise hain saldırıyı unutamadığını ve Gülen'in ölümünün kendileri için büyük bir rahatlama olduğunu belirtti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da sağ bacağından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki gazi Tunay Duran ise ''Bu, bizim için sevinçli bir haber. Vatansızın toprağı da olmaz. Ateşi bol olsun." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi ile gazi Tunay Duran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor.

FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, AA muhabirine, Gülen'in ölüm haberini aldığında secdeye kapanıp şükrettiğini söyledi.


Haberi çocuklarına doğrulattığını ve sosyal medyadan "Cehenneme direk olsun" mesajı yayınlattığını anlatan Ergüven, "O şeytanın Türkiye'ye getirilmesini ve hesap vermesini çok istedim ama olmadı. Onun hesabı mahkeme-i kübraya kaldı. O şeytanla orada hesaplaşacağım inşallah." dedi.
Ergüven, "Bu bayrak inmeyecek ezan da dinmeyecek. Ben canımı Türkiye için veririm, bunun için geriye kalan çocuklarım da hazır ben de hazırım. Türkiye'yi kimseye bırakmayacağız. Şehit oğlum için dimdik ayakta durmaya devam edeceğim." diye konuştu.

- "Ahirette hesaplaşacağım"
FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberlerini televizyondan izlediğinde yaşadığı mutluluğu tarif bile edemediğini dile getiren Ergüven, "Türkiye'ye getirilip hesap vermesini çok isterdim fakat olmadı, onun hesabını Cenabıallah soracak. Ben de ahirette hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.
Anne Ergüven, şehit oğlunun bir an olsun aklından çıkmadığını sözlerine ekledi.
Şehit Ergüven'in ağabeyi Zekeriya Ergüven de aile olarak en mutlu günlerden birini yaşadıklarını anlattı.
FETÖ elebaşının ölümüne sevindiklerini belirten Ergüven, şunları kaydetti:
"FETÖ elebaşı, vatansız bir şekilde öldü, gitti. İnşallah mezarını kimse bulamaz. İnşallah onun arkasında giden küçük şeytanların sonu da öyle olur. Vatanı olmadı, mezarı da olmasın. Onun mezarını gören vatansever insanlarımız mutlaka tükürür."
Ergüven, terör örgütü elebaşıyla ahirette hesaplaşacaklarını söyledi.

- Gazi Tunay Duran: "Ateşi bol olsun"
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da sağ bacağından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki gazi Tunay Duran ise o geceyi unutamadığını ifade etti.
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sevinç içinde olduklarını belirten Duran, "15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti. Yakın zamanda Fetullah Gülen'in öldüğünü öğrendik. Bu, bizim için sevinçli bir haber. Vatansızın toprağı da olmaz. Ateşi bol olsun." diye konuştu.

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