15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıldönümü nedeniyle Ankara’da bir dizi etkinliğe katılıyor. Başkan Erdoğan, ilk olarak Gazi Meclis'e geldi. Erdoğan, burada askeri törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, ilk bombanın atıldığı noktadaki anıta karanfil bıraktı. Meclis'te şehitler için Kur'an okundu, dualar edildi. Daha sonra Başkan Erdoğan, Gazi Meclis'te açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadelyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz'daki direnişi ile milletimiz darbe direnişini püskürtmüştür. Türk milleti istiklalini korurken milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye sımsıkı sahip çıkmıştır. Engelleri aşarak TBMM'ye gelen herkese şahsınm, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. " dedi.

15 Temmuz Destanı'nın beşinci yılında milletin zaferini unutturmamak adına Başkan Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz programı çerçevesinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz destanının 5. yıldönümünde gazi Meclisimizde sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kahraman şehitlerimize allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum.

Özgürlüğüne, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, terörle mücadeleden yurtdışı operasyonlarımıza tüm bunlarla birlikte batıla karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.

Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadelyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz'daki direnişi ile milletimiz darbe direnişini püskürtmüştür. Türk milleti istiklalini korurken milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye sımsıkı sahip çıkmıştır. Engelleri aşarak TBMM'ye gelen herkese şahsınm, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır.

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek en önemli görevimizdir. Özünde rekabet bulunan siyaseti ülkenin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekasından başka hiçbir hedef peşinde koşmadık.

ERDOĞAN GAZİ MECLİS'TE

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz programı kapsamında FETÖ tarafından bombalanan Gazi Meclis'i ziyaret etti. TBMM'deki törenlere Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve bakanlar katıldı.







Başkan Erdoğan, burada askeri törenle karşılandı. Erdoğan, ilk bombanın atıldığı noktadaki anıta karanfil bıraktı. Törende saygı duruşu yapılırken ve İstiklal Marşı okundu, daha sonra Kur'an tilaveti yapıldı, dualar edildi. Kur'an tilavetinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma gerçekleştirdi.

Şentop, "15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir. O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum." dedi.





Şentop, "FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek güce sahiptir. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek için yabancı güçlere tabi olmak gafillere has bir davranıştır. Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış güç destekli bir işgal girişimidir.





Basiretli liderliği ile ülkemizi o karanlıktan çıkaran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'den yana tavır alan siyasi parti liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize gıpta ile, rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak olan Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'nin açılışını yapacak.

Başkan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.



DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ MÜZESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilen Şehitler Abidesi'ne bağlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'ndeki animasyon havuzunda darbe girişimi gecesindeki olaylar özel tekniklerle canlandırılacak.

Hologram, balmumu heykeller, ışık ve ses efektlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı müzede, ziyaretçiler 15 Temmuz gecesi yaşananlara tanıklık edecek. Yedi ayrı salondan oluşan müzede ilk salonda darbe girişimi öncesi gelişmeler, Türkiye'deki darbeler, FETÖ'nün kumpasları anlatılacak. Müzede karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen Sonik Hat bölümünde ise, ses ve ışık efektleri eşliğinde ziyaretçiler tankın altından geçiş yapacak.







DESTANSI MÜCADELE ANLATILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek. Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.