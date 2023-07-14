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15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı: Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz

15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı: Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz
14.07.2023 15:20

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. İki gazi darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bi araya geldi. Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla birlikte yaşar hale geldi. O anları anlatan gazilerden Musa İlhan, "G3 mermisi kolumu parçalamıştı. Sol kolum kesildi. Sağ elim ise ameliyatla iyileşti. Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz." dedi. A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan şehit Onur Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu ve gazi Musa İlhan A Haber’e konuştu.

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15 Temmuz gazileri o hain geceyi anlattı: Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz

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