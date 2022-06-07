15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı! George Soros takip, Kızıl Soros organize etti

Son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda George Soros'un Gezi Parkı olayları sürecinde yaşananları adım adım takip ettiği ve her konu hakkında bilgilendirildiği yer aldı. Ayrıca sanık Osman Kavala'nın da kalkışmanın organizatörü olduğu ve Taksim Platformu, Taksim Dayanışması ve kalkışmanın ilerleyen süreçlerinde yaygın hale getirilen Forumlar Koordinasyonu'na üye olmamasına rağmen kuruluşlar üzerinde büyük etkisi olduğu, bu kuruluşlarda alınan tüm kararların Kavala'nın onayından geçtiği vurgulandı.