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15 Temmuz çetesinde iç hesaplaşma! CIA ajanı Henri Barkey'den 'Aslı Aydıntaşbaş' sözleri

15 Temmuz çetesinde iç hesaplaşma! CIA ajanı Henri Barkey'den 'Aslı Aydıntaşbaş' sözleri
09.08.2022 00:08

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15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde rol almakla suçlananan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in Osman Kavala ile ilgili itirafları sonrası Aslı Aydıntaşbaş ile arası gerildi. Söz konusu açıklamalar sonrası adeta tutuşan Aydıntaşbaş, Barkey'in açıklamalarını 'zamanlaması esrarengiz' olarak tanımladı ve sert tepki gösterdi. Bu gelişmenin ardından CHP yandaşı TELE 1 yayınına katılan Henri Barkey, Osman Kavala'nın çevresinin Aslı Aydıntaşbaş'a kızgın olduğunu söyledi ve Aslı Aydıntaşbaş görüşmeyi anlatmadı zor durumda kaldı" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmeler 15 Temmuz çetesindeki iç hesaplaşmayı gözler öüne serdi.

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