Haberler Haber Videoları 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy Bayburt'tan gelmişti! Başkan Erdoğan'dan teşekkür ziyareti

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy Bayburt'tan gelmişti! Başkan Erdoğan'dan teşekkür ziyareti

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy Bayburt'tan gelmişti! Başkan Erdoğan'dan teşekkür ziyareti
06.07.2023 15:48

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:30
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor!
Haber 00:22
Esenyurt'ta fabrika yangını!
Haber 01:05
Ermeni hakemden büyük...
Haber 02:31
Ekonomist Korhan Berzeg hala...
Haber 02:31
MEMUR ZAMMI TEK TEK...
Haber 00:59
Şarkıcı Asya Alizade tekrar...
Haber 00:25
Ataklı delirdi: 'Seçimleri...
Haber 04:26
TÜİK HAZİRAN ENFLASYON...
Haber 02:00
Kılıçdaroğlu'na dokunan...
Haber 39:32
Devlet Bahçeli'den AYM'ye...
Haber 01:50
Engelli vatandaştan CHP'li...
Haber 01:17
Akaryakıt kaçakçılarına 'Siyah...

Başkan Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine destek veren illere teşekkür ziyaretine gidiyor. İlk durak ise seçimlerde rekor bir destek sağlayan Bayburt. Erdoğan bir sonrası durağı durağı ise Gümüşhane olacak. Başkan Erdoğan, iki şehri de cumartesi günü ziyaret edecek.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan, ilk ziyaretlerini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde rekor oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye cumartesi günü gerçekleştirecek.

BAYBURT'TA TOPLU AÇILIŞ GÜMÜŞHANE'DE MİTİNG
Başkan Erdoğan'ın, ilk olarak gideceği Bayburt'ta son yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete açılan bir çok kamu binasının açılışını da yapması bekleniyor. Aynı gün Bayburt'un ardından Gümüşhane'ye geçecek olan Erdoğan'ın, burada bir miting gerçekleştirmesi öngörülüyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılarak, seçimden sonraki ilk ziyaretini Bayburt'a yapacağını açıklamıştı.

Erdoğan, "Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki 1 nolu ili oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar vesilesidir. İnşallah en kısa zamanda Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde bulunacağım. İlk ziyaretim Bayburt'a olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti" ifadelerini kullanmıştı.

BAYBURT EN ÇOK OY ALAN İL OLDU

Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde rekor oy aldığı illerin başında yüzde 78.86'lık oy oranıyla Bayburt gelmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, Bayburt'taki oy oranını 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde yüzde 82.45'e yükselterek yeni bir rekora imza atmıştı. Bayburt'un ardından Erdoğan'ın tüm Türkiye'de en çok oy topladığı ikinci şehir ise yüzde 74.42'lik oy oranıyla Gümüşhane olmuştu.

Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde bu ildeki oy oranını da yüzde 78.54'e çıkarmıştı.

SON DAKİKA