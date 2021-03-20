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14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
20.03.2021 10:33
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Son dakika haberine göre Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/C3fj3kkenC

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021
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