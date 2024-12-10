14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 13:15

Beylikdüzü'nde iddiaya göre bir binaya gelen 3 kadın ikinci kattaki dairenin kapısını açtıktan sonra içerideki 100 bin dolar parayı alarak kaçtı.

Gürpınar Mahallesi'nde yabancı uyruklu Y.N.'nin oturduğu binanın önüne dün saat 15.30 sıralarında yüzlerinde cerrahi maske olan 3 kadın geldi. Kadınlardan biri şifreyi tuşlayarak binanın dış kapısını açtı. Üç kadın daha sonra Y.N.'nin oturduğu evin kapısını zorlamadan açıp içeri girdi. Evin içerisinde 14 dakika kalan şüpheliler iddiaya göre saklanan 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde hırsızlığı farkeden Y.N., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.