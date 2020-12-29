132 milyon dolarlık kara para aklama operasyonu! SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz firari mi yakalandı mı?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından Sezgin Baran Korkmaz kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, şirket bünyesinde kara para aklandığı öne sürüldü. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kim? Sezgin Baran Korkmaz firari mi yakalandı mı?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Holdinge yapılan operasyonda 4 farklı ilde 19 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki faaliyetleri olan bir risk sermayesi şirketidir.

SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yer aldığı biliniyor.

Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU!

SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

ABD İSTEMİŞTİ

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. 'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK'nın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia edilmişti.