Haberler Haber Videoları 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü! MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'dan A Haber'e özel açıklamalar

12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü! MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'dan A Haber'e özel açıklamalar

12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü! MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'dan A Haber'e özel açıklamalar
12.09.2021 13:58
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Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Türk demokrasisinin ve ülkücü hareketin büyük zulme uğradığı kıyıma uğradığını 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü. Geriye doğru baktığımızda hem Türk demokrasisine adına hem de ülkücü hareketin hangi badireleri atlattıklarını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.


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