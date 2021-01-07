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1000 saat 200 kamera! Kuyumcuyu öldüren iki şüpheli böyle yakalandı

1000 saat 200 kamera! Kuyumcuyu öldüren iki şüpheli böyle yakalandı
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Son dakika haberi... 22 Aralık'ta Diyarbakır'da annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları M.E. ve B.G., polis ekiplerinin 1000 saatlik 200 kamera kaydını incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.E. ve B.G.'nin emniyetteki sorguları sürüyor. Şüpheliler, altınları alamadan dükkandan kaçmıştı.


Olay, 22 Aralık sabahı, merkez Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Annesiyle birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş, vitrine altınları yerleştirmeye başladı.

Bu sırada dükkana gelen kar maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş'ı annesinin gözü önünde göğsünden vurarak, öldürdü. Ardından şüphelilerden biri, tezgahın arkasına geçti.

Bu sırada Yoldaş'ın annesi, sopayla karşı koyarak, pompalı tüfeği şüphelinin elinden aldı. Bunun üzerine şüpheliler, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

ÖZEL EKİP, 16 GÜN SONRA KATİL ZANLILARINI YAKALADI
Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, çalışmaları kapsamında 200 güvenlik kamerasında toplam 1000 saatlik görüntü izledi.

Kriminal ekiplerince iş yerinden alınan parmak izlerini detaylı inceleyen ekipler, bu kez sokak çalışmasına başladı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli 2 şüphelinin kimliklerini bu sayede tespit etti. Katil zanlılarının M.E. ve B.G. olduğu belirlendi.

Ekipler, yer tespitinin ardından operasyon için harekete geçti. Katil zanlıları, 16 gündür saklandığı yere düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.E. ve B.G.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

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