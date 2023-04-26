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1.000 millet bahçesi Türkiye’ye nefes aldıracak

1.000 millet bahçesi Türkiye’ye nefes aldıracak
26.04.2023 21:40

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Yapımı tamamlanan ve devam eden 484 proje ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefinin yüzde 91’ine ulaşıldı. 2028 hedefi ise 1.000 bahçe olurken, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk etap Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak.

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