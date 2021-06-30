1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Müzik, düğün, maçlar, nargile, sokağa çıkma kısıtlaması... İşte yeni dönem kuralları

Türkiye 1 Temmuz'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir normalleşme dönemine girecek. İçişleri Bakanlığı, corona virüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Öte yandan normalleşmeye saatler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da başlayacak normalleşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki yarın sabah hangi yasaklar kalkacak? İşte 1 Temmuz normalleşmesine dair merak edilen soruların yanıtı.