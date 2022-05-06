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1 Mayıs İşçi Bayramı için bombalı eylem hazırlığı yapan 6 terörist adliyeye sevk edildi

1 Mayıs İşçi Bayramı için bombalı eylem hazırlığı yapan 6 terörist adliyeye sevk edildi
06.05.2022 11:46

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Son dakika haberi... Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı için bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman ele geçilirken, bir adreste el yapımı bomba bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini provoke edebilecekleri değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması (DGH) ile Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım (TKP/K) açık alan yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 29 Nisan sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman ele geçilirken, bir adreste el yapımı bomba bulundu.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan PKK/KCK terör örgütü DGH'nın içinde yer alan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan daha önce işlemleri tamamlanan 4 TKP/K ile 2 DGH üyesi 6 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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