1 kilo tatlıya 392 lira veren CHP'li İBB'ye gençlerden dikkat çeken tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti. 1 kilo tatlıya 392 lira veren İBB yönetimi, gençler tarafından protesto edildi. "392 lirayı tatlı tatlı yediler" diyen gençler, vatandaşa baklava dağıttı.

Bir grup genç, Meclis Denetim Komisyonu raporuyla ortaya çıkan usulsüzlükleri protesto etmek amacıyla İstanbul Saraçhane'de bir araya geldi.

Sabah'ın haberine göre İBB yönetimin kilosunu 392 liraya aldığını belirttiği tatlının hangi tatlı olduğunu soran gençler, "392 lirayı tatlı tatlı yediler" pankartı açtı.

Vatandaşlara baklava da dağıtan gençler, yaptıkları araştırmada kilosu 392 liraya tatlı olmadığını ifade ederek İBB yönetiminin açıklama yapmasını istedi.