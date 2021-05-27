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1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…

1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…
27.05.2021 11:19
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Türkiye koronavirüs vakalarının artması ile birlikte 17 günlük tam kapanmaya girmişti. Vaka sayılarının ciddi derecede düşmesinin ardından 17 Mayıs'ta kademeli normalleşmeye geçildi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrası yaptığı basın toplantısında 1 Haziran'ı işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma belli oldu. Buna göre vakalarda düşüş devam ederse oralarda maske takılmayabilecek. Restoran ve kafelere de kişi sınırlaması gelecek. İşte detaylar…


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