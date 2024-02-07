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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 18:37 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 18:46

🔴 Yaya geçidinde feci ölüm! 💥 Kaza anı kamerada! 🎦

Antalya’da yaya geçidinde sağ şeritteki araçların yol verdiği iki yayaya, sol şeritten gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, akrabası yaralandı, başka bir yaya ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya'da yaya geçidinde sağ şeritteki araçların yol verdiği iki yayaya, sol şeritten gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, akrabası yaralandı, başka bir yaya ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. (30) idaresindeki 07 AIM 268 plakalı Seat marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Osman Çakmak (65) ve akrabası Cemil Çakmak'a (58) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Osman Çakmak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cemil Çakmak (58) ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversite Hastanesine götürüldü. Polis ise ekip otosuna aldığı sürücü V.Ö.'yü polis merkezine götürdü.

Hayatını kaybeden Osman Çakmak'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sağ şeritteki bir kamyonetin yayalar geçerken durması, bu sırada yola çıkan Osman ve Cemil Çakmak'a sol şeritten gelen otomobilin çarpması yer aldı.

Bir kişi kıl payı kurtuldu
Hayatını kaybeden yaşlı adamın metrelerce savrulmasının da yer aldığı görüntülerde, kazada ilk olarak yaya geçidinden bir kişinin kazayı neredeyse 1 saniye ile kıl payı atlattığı görüldü.

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