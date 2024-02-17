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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 11:23 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 11:23

▶️ Sivas Koyulhisar TIR’ın iki katlı eve uçma anı kamerada 🎦

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan TIR’ın yaklaşık 10 metreden iki katlı evin üst katına uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın yaklaşık 10 metreden iki katlı evin üst katına uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Şubat günü Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katına uçtu. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, evin üst katında hasar oluştu.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Meşrubat yüklü TIR'ın iki katlı eve uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Frenlerinde arıza meydana gelen TIR'ın hızlı bir şekilde giderek sürücüsünün kontrolünden çıkıp 10 metreden aşağı düşmesi ve Fırtına ailesinin iki katlı evine çarptığı anlar ile kaza sonrası oluşan alev görüntüye yansıdı.

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