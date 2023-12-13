SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023, 15:57 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023, 16:07

😱 Samsun İlkadım'da Şoke Eden Olay: 4 Kişi Bir Adamı Kaçırıp Mini Etek Giydirmeye Çalıştı! 👗

Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobile bindirip kaçırdıkları Ö.B.’yi (28) dövüp, mini etek giydirmeye çalıştıkları öne sürülen S.K. (28) ile 3 arkadaşı gözaltına alındı. Olayın detayları ve soruşturma gelişmeleri haberimizde! 📰 🕵️‍♂️

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobile bindirip kaçırdıkları Ö.B.'yi (28) dövüp, mini etek giydirmeye çalıştıkları öne sürülen S.K. (28) ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde iddiaya göre S. K., tartıştığı Ö.B.'yi, arkadaşları M.G. (24), M.G. (24) ve G.K. (24) ile birlikte otomobile bindirip kaçırdı. Boş bir araziye götürdükleri Ö.B.'yi darbeden 4 kişi mini etek giydirmeye çalıştı. Ö.B.'nin direnmesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Ö.B. aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.

S.K. ve arkadaşları Ö.B.'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp bırakarak kaçtı. Tedaviye alınan Ö.B.'nin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti
13.12.2023Çarşamba
ABD Başkanı Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor: "İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı"
12.12.2023Salı
⚽️ Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı 👊
11.12.2023Pazartesi
Asgari ücrette zam pazarlığı! 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?
11.12.2023Pazartesi
Diyarbakır Son Dakika Bağlar Kavga Haberi: 🔴 'Arazi Anlaşmazlığı' Kavgasında 3'ü Ağır, 12 Yaralı! 👊 Kavga anı kamerada!
11.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Acı haberi MSB duyurdu! Şehit asker Eril Alperen Emir’in son paylaşımı yürek burktu: Yine ölmedim 00:54
Şehit asker Emir'in son paylaşımı yürek burktu!
13.12.2023Çarşamba
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı! 00:31
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı!
13.12.2023Çarşamba
Halil Umut Meler taburcu oldu! İşte ilk görüntüler 01:22
Halil Umut Meler taburcu oldu! İşte ilk görüntüler
13.12.2023Çarşamba
Katil İsrail’in insanlık dışı uygulaması! Gazze’de yüzlerce Filistinli bir çukurun içinde gözaltına alındı 16:34
Katil İsrail’in insanlık dışı uygulaması!
13.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA