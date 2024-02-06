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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 16:59 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 17:09

🚨 Kayseri Melikgazi'de feci cinayet: 1 ölü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Alican U. ve kız arkadaşı Sibel Y. ile yolda yürüyen B.Y. (48) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.Y., vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan B.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da Alican U. ve Sibel Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alican U. ve Sibel Y., adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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