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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 11:58 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 12:11

💥 Esenyurt'ta Lavabo Açıcı Faciası: 21 Yaşındaki Genç Yanarak Hastanelik Oldu 🔥🚑

Esenyurt'ta yaşanan trajik olayda, 21 yaşındaki T.Ç., tıkanan lavabosunu açmak isterken iki temizlik ürününü karıştırınca büyük bir patlama meydana geldi. Yanıklarla hastaneye kaldırılan genç, hayati tehlikeyi atlattı. Yanık Tedavi Merkezi'nden Prof. Dr. Mustafa Turan, bu tür kazaların sıklığına ve önleme yöntemlerine dikkat çekti.

Esenyurt'ta iddiaya göre 21 yaşındaki gencin tıkanan lavabosuna döktüğü açıcı bomba gibi patladı. Vücudunun yüzde 35'i yanan genç, "2 şişeyi beraber çalkalayarak aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı. Yüzüme, ayaklarıma döküldü, acı çeke çeke hastaneye gittim. Kullanmamalarını tavsiye ediyorum, çok tehlikeli bir şey. Hayatından olma ihtimali olabiliyor, ucuz atlattım halime şükür diyorum" dedi.
Esenyurt'ta tek başına yaşayan, bir fırında çalışan 21 yaşındaki T. Ç. 21 Kasım saat 23.30 sıralarında evini temizlemeye başladı. İddiaya göre lavabosunun da tıkandığını gören genç, iki ürünü birden kullanarak lavabosunu açmak isterken bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle sıçrayan gencin yüzü dizleri ve vücudunun birçok noktasında yanıklar meydana geldi. Acıyla kendini dışarıya atan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı öğrenilirken hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından genç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi. Burada tedavisine başlanan vücudunun yüzde 35'inin yandığı öğrenilen gence, yamalar yapılırken çeşitli ameliyatlar geçirdi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan genç, taburcu edilirken yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, malzemelerin alınırken üzerindeki bilgilerin okunmasının gerektiğini anlatırken koruyucu ürün kullanımı ve ilk müdahale konularının önemine dikkat çekti. Öte yandan patlama sonrası kıyafetinin geldiği hal ise dikkat çekti.

"Acı çeke çeke hastaneye gittim, kullanmamalarını tavsiye ediyorum"
Lavaboyu açmak isterken bir anda büyük bir patlama yaşandığını ve korkuyla oradan uzaklaşmaya çalıştığını söyleyen 21 yaşındaki T. Ç., "Evdeydim, gece 23.30'da evi temizliyordum daha sonra 2 şişeyi beraber çalkalayarak aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı. Yüzüme, ayaklarıma döküldü o anki panikle kendimi dışarı attım. Sağ olsun vatandaşlar yardımcı oldu. Hiçbir şey hissetmedim sadece kendimi nasıl dışarı atabileceğimin paniğindeydim, olan oldu. Acı çeke çeke hastaneye gittim. İlk yardım müdahalesi oldu, yüzüme, ayaklarıma su döküldü. Sağ olsun bir vatandaşımız arabaya aldı, hastaneye götürdü. Kullanmamalarını tavsiye ediyorum, çok tehlikeli bir şey. Hayatınıza maal olma ihtimali olabiliyor, ben bu şekilde ucuz atlattım, bu halime şükür diyorum. Bazıları bu şekilde hafif yaralarla da atlatamayabiliyor. Daha ağır geçirebiliyorlar, profesyoneller hariç alınmasın, satılmasın, ben geçirdim kimse geçirmesin" şeklinde konuştu.

"Yoğun bakımda yatan benzer hastalar var"
Vatandaşların lavabo açıcı gibi ürünleri kullanırken çok dikkatli olmasını gerektiğini söyleyen hastanenin Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastasının durumuna ilişkin şöyle konuştu: "Hastamızı getirdiler, evlerinde lavabo tıkanmasına bağlı olarak nalburdan lavabo açıcı temin ediyorlar. Onu kullandıktan 2 saniye sonra büyük bir patlama gerçekleşiyor. Yüzünde, gövdesinde sıkıntılar, elbiseleri zaten paramparçaydı. Yüzde 35 civarı bir yanıkla bize geldi, hızlı bir şekilde tedavilerine başladık, 3 tane ameliyat geçirdi. Yüzü baya toparladı ama ayaklarındaki yerlere ileride belki deri nakli ihtiyacı olabilir. Maalesef bu ürünlere vatandaş tam hakim olmuyor, gencecik insanlar çok ciddi patlamalarla geliyor, gencecik insanlar göz kayıpları söz konusu, ciddi sakatlıklar. Ömür boyu devam eden sıkıntılarla baş başalar. Yoğun bakımda yatan benzer hastalar var. Bize neredeyse haftada, on günde bir benzer bir sorun geliyor. Özellikle de güçlü lavabo açıcılar raflarda yer alıp vatandaş eskisi gibi masum zannederek bunlara ulaştığı andan itibaren biz ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Diğer şehirlerdeki yanık kliniğindeki arkadaşların gözlemleri ve bulguları da benzer boyutta o yüzden vatandaşımızın bu tarz üzerinde özellikle beton çözücü, çok güçlü yazan sıvı ürünleri çok dikkatli kullanmaları, koruyucu elbiseler, gözlükler ve o tarz ekipmanlarla kullanmaları gerekiyor. Çok basit şeylerden, masum bir olaydan gözünü kaybeden bazı hastalara kornea da nakledilemiyor çünkü çok derin göz hasarları oluyor ve tamamen kör olabiliyor. Bu tarz aside maruz kalınan durumlarda mutlaka bulaşan elbiselerin uzaklaştırılması, çıkartılması gerekiyor ki hastamız geldiği zaman elbiseleri paramparçaydı. Bazı hastalar şunu diyor; buzdolabına gelmiş, metali eritmiş. Olay sonrası sıvıyla bol suyla yıkanması, çeşme suyunda bir 15 dakika yüzün, gözün yıkanması ki ilk kimyasal reaksiyonun minimize edilmesi gerekiyor. Bunlar ev kazaları, bu ürünler hayatımızda var bazıları uygunsuz satış oluyor, herkesin bir bahanesi oluyor. Sıvı formlarına çok dikkat etsinler, üzerlerinde de yazmayabiliyor içerisinde hidroklorik asit çıkıyor"

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