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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024, 16:54 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024, 17:13

🚨 Bursa Gürsu Kaza Videosu: Aniden yola fırlayan çocuk için ''hayat kurtaran manevra'' kamerada! 💥

Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası videosu anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Aniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu. İşte o anlar.

Bursa'da aniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden inip, ailesinin yanına giden H.Ç., bir süre sonra yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada sokakta seyreden otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan çocuğu fark edip, manevra yaptı. H.Ç. de aracı görünce koşarak geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu. (

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