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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024, 11:46 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 11:46

▶️ Balıkesir Kaza Haberleri: Karesi'de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü ▶️

Balıkesir'in Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak, inşaat halindeki eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Halis Alkan (61) ve yolcu Murat Ç. (21) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki 20 R 0721 plakalı kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı.

Hızlanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı. Devrilen kamyon, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı. Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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