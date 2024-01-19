💡 AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 (Cumhur İttifakı) Beylikdüzü adayı Mustafa Günaydın kimdir ve nerelidir? 🗳️

Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediyesi başkan adayı Mustafa Günaydın oldu.

Mustafa Günaydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelen Mustafa Günaydın, aslen Trabzonludur.

Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun olan Mustafa Günaydın, çift dal lisans eğitimi ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Beylikdüzü ilçesinde Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Kızılay, Yeşilay gibi birçok sivil toplum kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev almıştır.

Siyasi hayatına 2009-2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır. 2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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