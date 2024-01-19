31 Mart 2024 Pazar günü, Türkiye genelinde belediye seçimleri heyecanı yaşanacak. Bu önemli tarih, vatandaşların demokratik haklarını kullanarak yerel yönetimlerini belirleyecekleri bir gün olacak.

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Heyecanla Bekleniyor

AK Parti, İstanbul ilçelerinde yarışacak belediye başkan adaylarını merakla bekleyenler için büyük bir sürpriz hazırlığında. 20 Ocak 2024 Cumartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan açıklama töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu etkinlik, yeni dönemde İstanbul'un geleceğine ışık tutacak önemli bir kilometre taşı olacak.