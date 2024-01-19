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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 15:12

💡 AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Sina Şen oldu! 💡 2024 Belediye Seçimleri Cumhur İttifakı Adalar adayı Sina Şen kimdir ve nerelidir? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul AK Parti ADALAR Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) ADALAR ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? 🗳️ İşte detaylar...

31 Mart 2024 Pazar günü, Türkiye genelinde belediye seçimleri heyecanı yaşanacak. Bu önemli tarih, vatandaşların demokratik haklarını kullanarak yerel yönetimlerini belirleyecekleri bir gün olacak.

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Heyecanla Bekleniyor
AK Parti, İstanbul ilçelerinde yarışacak belediye başkan adaylarını merakla bekleyenler için büyük bir sürpriz hazırlığında. 20 Ocak 2024 Cumartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan açıklama töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu etkinlik, yeni dönemde İstanbul'un geleceğine ışık tutacak önemli bir kilometre taşı olacak.

💡 AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Sina Şen oldu! 💡

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