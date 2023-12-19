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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 12:34

🔥 Adana'daki Belediye Operasyonu: İhaleye Fesat Karıştırıp, Karşılığında 'Estetik Ameliyat' Yaptırmış! ▶️

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' operasyonuna gözaltına alınan Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını, birlikte hareket ettiği reklam firmasına ödettiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı.

Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtildi. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi. Öte yandan Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip, cep telefonu aldırdıkları ortaya çıktı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi

SIRADAKİ VİDEO
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
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