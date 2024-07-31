SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Zonguldak'ta seyir halindeki tır alev alev yandı
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 09:32 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 09:32

Zonguldak'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Karabük-Zonguldak yolunun Gökçebey istikametinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarında park halinde olan bir tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tır, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangının hızla büyümesi, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangına ilk müdahaleyi yapan ekipler, alevlerin yol kenarındaki diğer araçlara sıçramasını engelledi. Gökçebey itfaiyesinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Gazeteci Turan Kışlakçı A Haber ekranlarında açıkladı: Haniye, Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelecekti
31.07.2024Çarşamba
Ümraniye'de mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı
31.07.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan’dan Paris 2024 Olimpiyatları açılış törenindeki ahlaksızlığa tepki!
30.07.2024Salı
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık
30.07.2024Salı
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'özel' darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır
30.07.2024Salı
Bunlar da Var
Erzurum’da feci kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı 00:32
Erzurum'da feci kaza!
30.07.2024Salı
Fethiye’de feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü! Aile sinir krizi geçirdi! Yürek yakan anlar kamerada! 01:23
Fethiye'de yürek yakan kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü! Aile sinir krizi geçirdi!
30.07.2024Salı
Paris’te bir madalya daha! Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş kazandı 02:42
Paris'te bir madalya daha!
30.07.2024Salı
Çorum’da feci trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Anne öldü, kızı yaralandı! 00:14
Çorum'da feci kaza! Otomobil takla attı: Anne öldü, kızı yaralandı!
30.07.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA