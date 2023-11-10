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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 17:42 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 17:54

ZONGULDAK SON DAKİKA HABERİ: Ormanlık alanda Yanmış erkek cesedi bulundu!

Zonguldak’ta Kırat Mahallesi Hacıosman Sokak'ta ormanlık alanda bulunan beyaz saçlı erkek cesedi, geniş güvenlik önlemleri altında inceleniyor. Ceset çevresindeki delillerin incelenmesi ve yapılacak otopsi sonucunda kimliği belirlenecek.

Zonguldak'ın Kırat Mahallesi Hacıosman Sokak'ta bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen beyaz saçlı erkek cesedi, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, ceset çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelere başladı. Yapılan ilk incelemelerde çevrede alkol şişeleri ve ayak izlerine rastlandı. Deliller, incelenmek üzere torbaya konularak laboratuvara gönderildi.

Cesedin kimliği henüz belirlenemezken, savcının yapacağı incelemenin ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, otopsi sonucuyla birlikte cesedin kimliği de ortaya çıkacak.

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