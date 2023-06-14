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Zengin dilenci! Üzerinden neler çıktı neler... Gören şaşırdı

Zengin dilenci! Üzerinden neler çıktı neler... Gören şaşırdı
14.06.2023 16:17

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Gaziantep'te zabıta ekipleri dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

Güncel Videoları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.



Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı.

ZABITALAR DA ŞAŞIRDI
Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

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