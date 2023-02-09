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Yüzyılın afeti neden ve nasıl oldu? Uzmanlar A Haber'de anlattı

Yüzyılın afeti neden ve nasıl oldu? Uzmanlar A Haber'de anlattı
09.02.2023 06:08 - Son Güncelleme: 09.02.2023 06:10

OTOMATİK OYNAT

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Deprem bölgesinde mucize...
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84 yaşındaki kadın, 61 saat...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. İlk saatlerden itibaren devlet tüm kurumlarıyla teyakkuza geçerek vatandaşını yalnız bırakmadı. A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. "Bu denli büyük iki tane deprem arka arkaya olacak deseler, 'Böyle bir şey olmaz' derdik. Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Bu depremler 1000 yılda bir oluyor" şeklinde konuşan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Yedisu dediğimiz ve kırılmasını beklediğimiz yer burası. 3 tane ayrı fay. Sismik boşluk olduğunu söyledik, uzun süredir deprem olmayan, kırıla kırıla geldi. 500 yıldır suskun bir fay hattından bahsediyoruz. 500 yıldır susuyorsa patlayacak demektir." uyarısında bulundu.

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