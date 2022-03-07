‘’Yuvarlak masa’’ sallantıda mı? İYİ Parti ve CHP arasında restleşme

Millet İttifakında kılıçlar çekildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘’Biz olmasaydık belediyeleri kazanamazdık’’ restine CHP’li Özgür Özel’den rest geldi. Özel, ‘’Millet uygun görürse geleceğiz, öyle 6 partiyede ihtiyacımız yok’’ dedi. Özgür Özel’in bu sözleri ittifak ortağına mesaj olarak yorumlandı. Öte yandan 2 partinin arasındaki gerilim CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı’nın ‘’Millet İttifakı bozulur mu? Tabi ki bozulur. Niye bozulmasın? Bir ideolojik ayrılık zaten var. Sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulur.’’ Sözlerini akıllara getirdi. İşte o açıklamalar…