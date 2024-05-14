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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 09:33

Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada önce İstanbul'a götürülmesi ardından da yurt dışına gitmesi planlanan bir kadın terör örgütü üyesi ile ona yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Terör örgütü üyesi kadın ile işbirlikçi bir şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bölücü terör örgütü mensubu bir kadının Tarsus ilçesinde bir ikamette barındığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese özel harekat destekli operasyonda gerçekleştirildi. Terör örgütü üyesi kadın F.M. ile ona yardım eden N.İ. ve M.İ. yakalandı.

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