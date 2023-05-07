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Yurt dışında rekor katılım! 1 milyon 488 bin oy kullanıldı

Yurt dışında rekor katılım! 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
07.05.2023 01:27 - Son Güncelleme: 07.05.2023 01:30

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 488 bin 842 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.

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