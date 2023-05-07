Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 488 bin 842 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.
Yurt dışında rekor katılım! 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
OTOMATİK OYNAT
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