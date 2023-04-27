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Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor! İşte en çok ve en az seçmeni olan ülkeler

Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor! İşte en çok ve en az seçmeni olan ülkeler
27.04.2023 00:58 - Son Güncelleme: 27.04.2023 01:06

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemi yarın başlıyor. Türklerin en çok yaşadığı ülkelerden biri olan Almanya'da 1,5 milyon seçmen sandık başına giderken, 581 seçmenle Brezilya en az seçmenin bulunduğu ülke oldu.

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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:

1- Almanya: 1.501.152

2- ABD: 134.246

3- Arnavutluk: 1.416

4- Avustralya: 53.902

5- Avusturya: 111.659

6- Azerbaycan: 11.036

7- Bahreyn: 1.359

8- Belarus: 643

9- Belçika: 153.443

10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

11 - Bosna Hersek: 2.946

12- Brezilya : 581

13- Bulgaristan: 6.391

14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

15- Cezayir: 2.280

16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

17- Çin: 4.337

18- Danimarka: 36.725

19- Estonya: 776

20- Fas: 685

21-Finlandiya: 6.791

22-Fransa: 397.086

23- Günay Afrika: 1.561

24- Gürcistan: 2.306

25-Hollanda: 286.753

26- Irak: 5.738

27- İran: 1.592

28 İrlanda: 6.770

29-İspanya: 7.430

30- İsrail: 5.088

31- İsveç: 42.773

32-İsviçre: 105.820

33- İtalya: 20.148

34- Japonya: 5.672

35 Kanada: 40.418

36- Karadağ: 1.704

37- Katar: 10.868

38- Kazakistan: 6.101

39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

40- Kore: 866

41- Kosova: 2.192

42- Kuveyt: 4.725

43- KKTC 140.111

44- Kuzey Makedonya: 4.107

45- Libya: 1.132

46- Litvanya: 795

47- Lübnan: 8.325

48- Lüksemburg: 1.507

49-Macaristan: 3.887

50- Malezya: 711

51- Malta: 2.808

52- Mısır: 2.327

53- Moldova: 861

54- Nijerya: 584

55- Norveç: 10.391

56- Özbekistan: 3.182

57- Pakistan: 1.233

58- Polonya: 10.457

59- Portekiz: 1.484

60- Romanya: 10.172

61- Rusya: 14.357

62- Sırbistan: 2.311

63- Singapur: 1.020

64- Slovak Cumhuriyeti: 642

65- Suudi Arabistan: 23.005

66- Tanzanya: 865

67- Tayland: 1.278

68-Türkmenistan: 635

69- Ukrayna: 2.608

70- Umman Sultanlığı: 1.395

71- Ürdün: 3.030

72- Yeni Zelanda: 1.115

73- Yunanistan: 11.714

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