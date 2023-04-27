Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor! İşte en çok ve en az seçmeni olan ülkeler

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemi yarın başlıyor. Türklerin en çok yaşadığı ülkelerden biri olan Almanya'da 1,5 milyon seçmen sandık başına giderken, 581 seçmenle Brezilya en az seçmenin bulunduğu ülke oldu.