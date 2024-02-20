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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 19:45 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 19:45

Yürekleri ısıtan görüntüler | İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan 'elbisem kirli' diyen vatandaşa örnek davranış! "Gel buraya sarılacağım"

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sahada yerel seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Hamza Dağ'ın bugünkü durağı Beydağ ilçesi oldu. Burada vatandaşlarla muhabbet eden Hamza Dağ'ı gören bir vatandaş, hayvanlarına bakmak için ahıra gideceği için elbiselerinin kirli olduğunu söyleyerek Hamza Dağ'a sarılmak istemedi. Bunun üzerine Dağ'ın, "Sen üreticisin sana sarılacağım, gel buraya" demesi üzerine ikili birbirine sarıldı. İşte yürekleri ısıtan o anlar...

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