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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 14:51 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 14:58

Yüreğir trafik kazası: 1'i ağır 9 yaralı!

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı yolcu minibüsü, Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 yolcu ile sürücü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekiplerce çıkartılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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