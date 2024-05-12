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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 08:40 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 08:40

Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs'a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Kritik görüşmede, Yunan adalarına vize sürecinden, düzensiz göçle ortak mücadeleye kadar birçok konu ele alınacak. Kritik ziyaret öncesinde konuşan Miçotakis, “Yunanistan ve Türkiye coğrafya olarak yan yana yaşamaya mahkûmdur. Ancak, kalıcı gerilim koşullarında yaşamaya mahkûm değiller. Gerginlik dönemlerinde dahi iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık kalması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Peki masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...

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