Yunan milletvekili Kyriakos Velopoulos’dan itiraf niteliğinde sözler: Erdoğan, Türkiye’yi süper güç yaptı

Dış politikada atılan adımlarla bölgesinde önemli bir aktör konumudan bulunan Türkiye'nin Mavi Vatan'da sergilediği tutum karşısında Yunanistan'ın hazımsızlığı sürüyor. Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalarla tanınan aşırı sağcı 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, bu kez Türkiye’nin süper güç haline geldiğini itiraf etti. Başkan Erdoğan’ın Türkiye’yi ticaret sektöründe güçlü bir konuma geldiğini söyleyen Velopoulos, Yunanistan’ın Türk ürünlerine ek vergiler getirmesi gerektiğini belirtti.