Türkiye aralarında ABD, Estonya, İsviçre, Kanada, Brezilya gibi birçok ülkede uygulanan elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor. YSK Başkanı Yener, Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener elektronik oylamaya geçiş, önümüzdeki yerel seçimler, geride kalan 14 Mayıs seçimleri, 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçlarının ilanının geciktiği iddiaları ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BİR YA DA İKİ SEÇİM SONRA"

Hürriyet'in haberine göre Yener şu ifadeleri kullandı: "Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014'te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş.

Biz de bu konuyu düşünüyoruz. Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Elektronik seçim düşüncemiz var; yerel seçimlerden sonra elektronik oylamanın altyapısı nasıl olur, pilot olarak mı başlanır ya da bir sonraki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde hemen elektronik oylamaya geçebilir miyiz?

ELEKTRONİK SEÇİM KAÇINILMAZ

Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak.

ESTONYA MODELİ

Birçok yönden faydası olacak. Bu sisteme geçilmesine karar verilirse; elektronik oylama yapan ülkelerden nüfusu bizim nüfusumuza yakın ülkelerin modelinin baz alınması gerekir. 2 milyon seçmeni olan bir ülke yerine en az 45-50 milyon seçmeni olan bir ülkedeki modeli baz almak uygun olur düşüncesindeyim.

Benim bildiğim Elektronik Seçim konusunda Estonya ileri aşamada. Başka hangi ülkelerde var, araştıracağız, gidip inceleyeceğiz. Onları buraya davet edeceğiz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN

Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-DEVLET üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır."

ÇOK FAZLA İTİRAZ OLMADI

YSK Başkanı 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin kesin sonuç ilanına ilişkin şöyle konuştu: "Kamuoyunda dillendiriliyor, sosyal medyada yazılıyor; 'Oyumuz çalındı, şu oldu bu oldu'... Her şeyden önce geçerli olan ıslak imzalı tutanaklardır. Bu tutanakların birer sureti siyasi partilerin sandık başındaki görevlilerine teslim ediliyor.

İmzaları alınıyor. Eğer veri girişinde bir yanlışlık varsa, ıslak imzalı tutanağı ekleyerek itiraz ediyorlar. Eğer itirazları da yerinde ise ilçe seçim kurullarında sonuçlandırılıyor. Eğer sonuçlandırılmadığını görürlerse, buraya kadar taşıyorlar.

Her seçimde itirazlar olur normaldir. Ama Kurul'da daha önce görev yapan siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımızın söylediği kadarıyla itirazların çok fazla olmadığı bir seçim süreci yaşadık. YSK olarak, bu sürelerin tamamını beklemek zorundayız. Çok fazla itiraz gelmemiş olsa bile ben yasanın öngördüğü süreyi sonuna kadar beklemek zorundayım. Beklemezsem rahatlıkla birisi çıkıp diyebilir ki, 'YSK sürelere uymuyor, seçim güvenli değil'. O zaman bunu söyleseler haklı olurlardı."

YENİ SEÇİM TAKVİMİ 1 OCAK'TA

Yener "Bizim için 1 Ocak itibarıyla yerel seçimin takvimi başlıyor" diyerek deprem bölgesiyle ilgili de şu bilgileri verdi: "Biz daha öncesinden genelge, seçim takvimi hazırlığını yapacağız. Deprem bölgesi başta ne eksiğimiz var diye eylül itibarıyla çalışmaya başlayacağız.

Deprem bölgesindeki konteynerlerimiz bulundukları yerlerde muhafaza edilecekler. Başka hizmette kullanılsalar bile seçim zamanı yine bize verilecekler. Okulların güçlendirilmesi, yenilerin açılması ile belki hiçbir şekilde konteyner ihtiyacımız da kalmayabilir. Şimdiden mevcut konteynerlerimizi muhafaza ediyoruz."