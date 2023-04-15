RAMAZAN İMSAKİYE
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YSK geçici aday listesini yayınladı

YSK geçici aday listesini yayınladı
15.04.2023 16:11

OTOMATİK OYNAT

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Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini yayınladı. YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.

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