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YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran 11 kişi için 100 bin imza süreci başladı

YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran 11 kişi için 100 bin imza süreci başladı
22.03.2023 11:45

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Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama süreci başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, adaylara ne kadar imza verildiğinin anlık olarak ekrandan takip edilebileceğini söyledi.

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YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

EKRANDAN TAKİP EDİLECEK

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenlerin dün kurul tarafından ilan edildiğini belirterek, YSK'nın imza süreci takibi için geliştirdiği uygulamayı tanıttı. Yener, "Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenlerin imza toplama süreci başlamış olup, 27 Mart pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bu sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin şu anda huzurda bulunan ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla salonda isteyen arkadaşlarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır. Zaman içerisinde, günlük veriler gün sonunda paylaşılacaktır" diye konuştu.

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