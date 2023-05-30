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YSK açıkladı: Sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi!

YSK açıkladı: Sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi!
30.05.2023 14:44

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi. Seçimin ardından TBMM ve yeni kabinenin kimlerden oluşacağı merak ediliyor. Kesin sonuçların ilan edilmesini takip eden 3'üncü gün, Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Yeni kabine ise milletvekili yemin töreni öncesi belli olacak.

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